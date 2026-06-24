6月24日 投稿 B-R サーティワン アイスクリームの公式Xは6月24日、今後のコラボを彷彿とさせるポストを投稿した。 公開されたポストの画像は、青空の背景にプレゼントの箱のようなものが右上に写っていることが確認できる。ポストのリプライには「どうぶつの森」シリーズとのコラボを予想する投稿が寄せられているが詳細は不明となっている。 5月には「ドラゴンクエスト」シリ}