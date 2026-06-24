嵐のファンクラブのサービスが終了してから6月21日で1週間がたった。5月31日に東京ドームで行われたラストステージの見逃し配信もファンクラブとともに終了していたが、その終わり際には粋な計らいがあったようだ。「見逃し配信は、6月5日から15日の23:59まで、と公式に案内されていました。多数のファンは嵐の姿を最後まで観ていたいと、配信をつないでいたそうです。すると、終了予定の23:59になっても、ライブ映像を観ることが