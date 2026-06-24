アストロズ戦での3回の守備で“回転スロー”【MLB】アストロズ 9ー7 Bジェイズ（日本時間24日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が23日（日本時間24日）、本拠地でのアストロズ戦に「4番・三塁」で出場し、3安打3打点と存在感を示した。3回には守備でも好プレーを披露。地元放送局も「なんてこった！」と絶賛した。1点ビハインドの3回無死一塁、相手のホセ・アルトゥーベ内野手が放った三遊間への打球を岡本が捕球。