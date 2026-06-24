ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が6月20日、自身のInstagramで妻・真美子さん（29）との間に第2子が誕生したことを報告した。大谷はInstagramで《無事に生まれてきてくれてありがとう。そしてこの道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます翔平、真美子》と伝え、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足裏の写真を公開した。大谷は’24年2月に真美子さんとの結婚を発表。’25年4