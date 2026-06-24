猫が『ビニール』を噛もうとする理由とは？ 1.カサカサ音が狩猟本能を刺激するから 猫がビニールに興味を示す大きな理由のひとつは、独特の音です。 猫はもともと獲物が草むらを動くときの微かな音に敏感に反応します。そのため、ビニールが発する「カサカサ」「ガサガサ」という音が、獲物の気配のように感じられることがあると考えられます。 実際に、床に置いた袋へ飛び込んだり、前足