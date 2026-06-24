やはり際立ったのは高市首相の異様さだ。23日は沖縄戦の犠牲者らを悼む「慰霊の日」。戦後81年を迎える今年も糸満市の平和祈念公園で「沖縄全戦没者追悼式」が営まれた。【もっと読む】コピペ総理大臣・安倍晋三に告ぐ「原爆忌の挨拶文は自分の言葉で喋れ！」3月には辺野古沖の転覆事故で同志社国際高校の女子生徒らが死亡。同校の「平和学習」について文科省は教育基本法違反と認定した。異例の措置に教育現場の萎縮が懸念さ