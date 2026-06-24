優勝経験国のスペイン、ウルグアイから勝ち点を奪取多くの日本人にとって「初めまして」だったはずだ。初出場ながらスペインに続いてウルグアイとも引き分け。優勝経験のある2か国から勝ち点を奪ったアフリカの小国カーボベルデが、世界中から注目されている。スペイン戦は40歳GKボジニャの活躍で0-0。この日は点の取り合いの末に2-2で引き分けた。初出場と思えないほどの組織的な守備、全員がハードワークを惜しまず、相手の