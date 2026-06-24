「インフレ増税」大歓迎の高市政権の圧力をかわし、日銀が4会合ぶりの追加利上げに踏み切ってから1週間あまり。円売りにブレーキはかからず、東京外為市場の円相場は1ドル=162円の壁を試すような動きを繰り返している。39年半ぶりの安値が目前に迫る中、片山財務相はベッセント米財務長官とオンライン会談。市場牽制に躍起だが、打てる手は限られている。【もっと読む】原油上昇から9カ月遅れで襲い来る狂乱物価を高市政権が野放し