タレントのデヴィ夫人（86=本名、デヴィ・スカルノ）の初公判が23日、東京地裁で行われ、起訴内容をおおむね認めたという。【もっと読む】デヴィ夫人「動物愛護」政党に疑問の声…過去の毛皮コート事件とワニ革バッグコーデが物議デヴィ夫人は2025年2月、渋谷区内の飲食店で自身の事務所の女性従業員にシャンパングラスを投げつけたほか、同年10月に動物病院で当時のマネジャーを殴るなどしたとして、今年3月、暴行罪で在宅起