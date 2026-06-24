人気ラッパーのカニエ・ウェストが新作アルバム「BULLY」を引っ提げて今夏行っているカムバック・ツアーが、過去の反ユダヤ主義的な発言への批判を受け、世界各地で相次いで中止に追い込まれている。 【写真】12歳で事業設立!?お騒がせセレブのママと一緒の娘 アメリカの独立記念日である7月4日にテキサス州サンアントニオ市のアラモドームで大規模なショーを開催する予定だったものの、同市のジ&