ネームホルダーを制作する様子提供：倉敷まきび支援学校 岡山県倉敷市真備町にある特別支援学校・県立倉敷まきび支援学校に通う生徒たちが手作りの革製品を井原鉄道の駅で6月25日から販売します。 井原鉄道の井原駅の窓口で、倉敷まきび支援学校の流通サービスコースの生徒約15人が一つ一つ丁寧に作った革製のカードケースやネームホルダーなどを販売します。 倉敷ま