今秋ドラフトに向けて、進路が注目されるひとりが沖縄尚学の左腕・末吉良丞（3年）だ。昨夏の甲子園では2年生エースとして全国制覇に貢献。最速150キロを誇る直球と大舞台での勝負強さ、胆力もあり、プロは1位候補としてマークしてきた。【もっと読む】広陵・中井前監督は「現場に未練」か 新興校監督就任の現実味ところが、ここにきて風向きが微妙に変わりつつある。昨秋のU18での登板を含め、短期間でフル回転した影響もある