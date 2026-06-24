【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#9【前回を読む】同じ“開催国”でも現地の反応は全然違う 米国・カナダと対照的にメキシコは全国民が沸き立っているボンジーア！いや、今回はブエノス・ディアス！かな？日本はメキシコ・モンテレイでの第2戦でチュニジアに圧勝した。ボクも現地で観戦したけど、スタジアムは完全に日本のホームみたいな雰囲気だったよ。日本が事前キャンプ地をモンテレイにしたのは大正解