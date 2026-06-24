現場を知る自衛官は、この発言をどう受け止めたのか。6月15日の参議院決算委員会で、立憲民主党の古賀千景参院議員が「自衛隊に行く子どもたちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」と発言し、大きな波紋を広げた。これに対して、出席していた小泉進次郎防衛相は「自衛官の子どもたちへの配慮に欠ける発言だったのではないでしょうか。自衛官の子どもたち、みんな貧しい家庭