記事ポイント2022年7月配信「鰻師の蒲焼」が「山田のうなぎ」としてニューアレンジで登場歌手・西尾夕紀が歌うコラボソングが6月24日より日本コロムビアから配信山田水産は2026年5月に世界初の完全養殖ウナギ試験販売を発表した水産会社 山田水産が、歌手・西尾夕紀とのコラボソング「山田のうなぎ」を2026年6月24日(水)より配信リリースします。2022年7月に話題となった社歌ベースの楽曲「鰻師の蒲焼」をニューアレンジし、