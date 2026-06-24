記事ポイント高橋工房、7/3〜8に神楽坂AYUMIギャラリーで木版画展を開催環境・ジェンダーなど社会課題を江戸木版画で表現した15点を展示版木・制作資料も公開、入場無料 高橋工房は、社会課題をテーマにした伝統手摺り木版画展「浮世に問う」を、2026年7月3日(金)から8日(水)まで神楽坂のAYUMIギャラリーで開催します。環境問題、格差、ジェンダー、災害など現代社会の課題を、江戸から続く木版画の技法で表現した15点の作品