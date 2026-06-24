記事ポイント中学受験の低年齢化で子どもへの負担が深刻化在校生・卒業生が2年間で約15名を世界名門校へ送り出し英検2級取得で国内・海外3つの進路を同時に確保 ミニマックスインターナショナルスクール(東京・目黒)は、従来の塾漬け・長時間学習に偏らない新たな教育の選択肢として、小学生から高い英語力を育み、国内外のボーディングスクール(全寮制学校)への進学を目指す動きを実例や現場動向とともに紹介しています。英