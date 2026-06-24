ディズニーの公式動画配信サービス「ディズニープラス」にて、公式ホームページからの加入に際し、新たな決済方法を導入。「d払い」「au PAY（au かんたん決済）」「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」のキャリア決済への対応が開始されます。これにより、これまで以上に手軽かつシームレスに、ディズニープラスに加入することができるようになりました。 Disney+（ディズニープラス）「キャリア決済」対応開始