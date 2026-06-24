記事ポイント家具家電付き1DK完全個室で即日生活スタート可能プロ料理人による日替わり弁当を1日3食提供地下鉄白石駅徒歩7分・健康管理サポート充実 パーソナルサポートは、1DK完全個室のマンション型障がいグループホーム「すまいるハウス三番館」を2026年7月1日(水)、札幌市白石区にオープンします。入居対象は障害福祉サービス受給者証をお持ちの方で、精神・知的・発達障害等の方が暮らせる施設です。現在5部屋の空きがあ