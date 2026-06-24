お笑いコンビ・ミキとガンバレルーヤが２４日、都内で行われたアイリスオーヤマ「アイリスのお茶緑（りょく）」新フレーバー発表会に出席した。仲がいいイメージが強いコンビという理由で起用された２組。ミキの昴生がガンバレルーヤに対して「よく２人がトークの前でももめている。よしこが何も考えてなくて」と暴露すると、よしこは「やめてくださいよ！東京来てから、うまいこと言ったこと一度もないです」と苦笑いした。