記事ポイントパティシエ歴27年の手塚郁実が2026年9月10日、駒込に洋菓子店オープンクラウドファンディングで支援者223人・207万円達成、6月30日まで受付中桜をテーマにした店舗デザインとパッケージで展開 Atelier Sucre Epice代表の手塚郁実が、2026年9月10日に東京都豊島区駒込・染井銀座商店街に洋菓子店「おかしやシュクエピ」をオープンします。パティシエ歴27年、お菓子教室を17年間にわたって主宰し、延べ1万人以上に