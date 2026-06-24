お笑いタレント・小藪千豊（52）が24日、自身のインスタグラムを更新。衝撃のスクープを公開し、反響を呼んでいる。「熱愛スクープ！！世紀のカップルの密会」とつづり、人気タレント同士のツーショットをアップした。タレントで女優のYOU、ピン芸人のバイク川崎バイク（BKB）の2人で、「まさかのアルファベット3文字カップル」と添えた。この投稿に、ファンからは「BIGカップル」「お似合い」「楽しそうすぎる」「最高