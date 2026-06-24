あんなに夢中で食べていたカリカリを、急に食べなくなった。食欲不振かな？と思いつつも、同じカリカリの別の袋を開けてみたら急に食べ始めた…。猫飼いさんならこんな経験をした人も多いのでは？「開けたてのカリカリなら食べる謎」と対策について、猫の栄養学を専門とする獣医学博士の岩崎永治さんが解説します。文＝岩崎永治その気まぐれがたまらない？猫ごはんにお悩みの皆さん、こんにちは。猫さんは遊びもごはんも気まぐれで