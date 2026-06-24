お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。長女が16歳の誕生日を迎えたことを報告した。名倉は「今日24日は娘の16歳の誕生日娘が今日いないので、早めの誕生日をお祝いしました」と書き出し、バースデーケーキを掲げる長女と、妻の渡辺満里奈、長男との家族4ショットを投稿。「まだまだ、生意気な所もあるけど、これからも人に優しく素敵な女性になってねいろんな事いっぱい乗