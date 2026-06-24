野口五郎（70）が24日、インスタグラムを更新し「駐車場から車を出すとお婆さんがうつ伏せに倒れていた！！」と、目前で高齢の女性が倒れた現場に遭遇した状況を、克明につづった。野口は「一人青年が現れた，僕の前の車は止まるかと思ったがそのまま行き過ぎた。『大丈夫ですか！？救急車呼びますか！？』自宅がすぐそこだと！！バッグの中に携帯が！！青年が『バッグから出して良いですか！？』『触っても宜しいですか！？』