元乃木坂46の大園桃子さん（26）が24日までに自身のインスタグラム更新。乃木坂46の新キャプテンとの東京ディズニーシー2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「たのしかったよ」とつづった。写真では、乃木坂46の新キャプテンに就任した菅原咲月との東京ディズニーシー2ショットを投稿した。ファンからは「関係性があったんだ！」「最高です！」「2人とも神々しい」「いつからこんな仲に！？」「2人とも可愛い」な