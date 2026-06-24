あんなに夢中で食べていたカリカリを、急に食べなくなった。食欲不振かな？と思いつつも、別のカリカリに変えてみたら急に食べ始めた…。猫飼いさんならこんな経験をした人も多いのでは？「味を変えると食べる謎」と対策について、猫の栄養学を専門とする獣医学博士の岩崎永治さんが解説します。文＝岩崎永治猫ごはん係の苦悩猫ごはん係って難しい仕事だと思いませんか？猫さんの命を預かる以上、数あるキャットフードの中から最適