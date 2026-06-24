お笑い芸人のみなみかわ（43）が、23日深夜放送のTOKYO MX「小峠英二のなんて美だ！」（火曜深夜0時）に出演。出身大について明かした。バイきんぐ小峠英二によるアートバラエティー。この日のテーマは「裁判」で、進行役のみなみかわは裁判の傍聴について「行ったことある？」と質問を受けた。すると「ないんですけど、でも僕法学部なので」と告白。続けて「関西大学法学部なので」と出身大を明かすと、出演者から「優秀」と声が