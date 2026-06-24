『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月24日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「ネッククーラーが壊れたら、そのまま可燃ごみ（地域によって不燃）に出してください！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「ネッククーラーが壊れたら、そのまま可燃ごみ（地域によって不燃）に出してください！」と投稿。 またPCM（Phase