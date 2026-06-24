お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。ロバート秋山竜次（47）を絶賛した。爆笑問題は17日に都内で開催された放送作家高田文夫氏の78歳祝いイベント「祝78歳！高田文夫生誕祭！文夫の部屋」に出演。そのイベントには、高田氏の肝いりで片岡鶴太郎（71）と秋山が共演していた。番組内で太田はその楽屋話に花を咲かせ