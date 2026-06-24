アメリカとイランの主張が依然として食い違いを見せています。核査察の計画はないとするイランの主張に対し、アメリカのトランプ大統領はこれを否定しました。トランプ大統領：（イランの主張は）間違っている。内々ではイランは100％の核査察を受けると言っている。急がないが、適切な時期に現地で査察が行われる。トランプ大統領は23日、イランがIAEA＝国際原子力機関による査察を受け入れ、適切な時期に行われると主張しました