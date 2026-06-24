河〓直美監督（57）がエグゼクティブディレクターを務め、2010年（平22）のスタートから奈良市で2年に1回、開催される「なら国際映画祭2026」が、9月19〜23日までの5日間、開催することが24日、発表された。初日の19日には20年以来、6年ぶりに世界遺産・東大寺の大仏殿前で祈りのレッドカーペットを実施。河〓監督がテーマ事業プロデューサーなどを務め「Dialogue Theater−いのちのあかし−」をプロデュースした25年の大阪・関西