MATCH 46グループL第2戦2026年6月24日 8:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）ともにグループステージ初戦で敗れたパナマとクロアチア。決勝トーナメント進出に向けて負けられない両チームの対戦は、23分にホセ・ルイス・ロドリゲスが右サイドからのクロスに頭で合わせてクロスバー直撃のヘディングシュートを放つなどクロアチア相手に序盤から主導権を握る。一方のクロアチアは、前半のハイドレーションブレイク以降立て直