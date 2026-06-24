北朝鮮でワールドカップの中継環境が大きく制限されている実態が明らかになった。FIFAの最終的な放映権者リストには、北朝鮮が記載されていなかったという。2022年カタール大会では北朝鮮も対象に含まれ、試合映像の提供が行われていたが、今大会ではその枠組みから外れた形となっている。北朝鮮では朝鮮中央テレビや労働新聞などが大会開幕を報じたものの、その後は生中継を行わず試合結果のみを伝える対応に切り替えられている。