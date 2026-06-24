クリスティアーノ・ロナウドがウズベキスタン戦後の発言で、自身を巡る批判や引退論に対する強い反発を示した。同選手はカメラに向かって「I'm back」と語った理由について問われると、「人々に忘れられないためだ」と説明。23年に及ぶキャリアを振り返りながら、「自分はとても幸せだが、最も重要なのはチームの努力と自信だ」と強調した。さらにロナウドは、今週の状況について「厳しい週であり、暗い週でもあった」と表現。一時