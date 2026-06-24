北中米W杯グループリーグ第3戦で、日本代表はスウェーデン代表と対戦する。この一戦に、MF久保建英は出場しないとJFA関係者が発表している。スウェーデン戦が行われるダラスには帯同せず、ベースキャンプ地のナッシュビルでチームとは別に調整を続けることになるようだ。久保は初戦のオランダ戦でオランダDFデンゼル・ダンフリースと衝突。膝を負傷し、先日のチュニジア戦を欠場していた。スウェーデンメディア『EXPRESSEN』は、こ