アーセナルが、アストン・ヴィラに所属するイングランド代表MFモーガン・ロジャーズの獲得に向けた動きを加速させるようだ。今季は22年ぶりにプレミアリーグを制したアーセナルは、左ウイングの補強を画策。ブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリなどの売却が取り沙汰されている一方で、今季のプレミアリーグ37試合で10ゴールを記録したロジャーズをメインターゲットにしたと報じられている。イギリス『Daily Mail』によれば、