日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２４日、通常午前１１時１０分までの放送を１０時４０分までに３０分短縮して放送された。同局の住岡佑樹アナウンサーは「日本テレビでは１０時４０分からコロンビア対コンゴ民主共和国の試合を生中継でお送りします」と理由を説明した。