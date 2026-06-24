グループリーグ最終戦のスウェーデン戦を前に、MF堂安律が日本代表の集合写真を公開した。チームの結束が伝わる一枚には、南野拓実や長谷部誠ら豪華な顔ぶれも並ぶなか、なぜか真っ先に目が行ってしまうのが日の丸ハチマキ（ヘアバンド）姿の長友佑都。39歳のベテランは、今回も抜群の存在感を放っていて……。【写真】豪華顔ぶれの中でも一際目立つ“ハチマキ兄貴”を探して！何度目か分からないハチマキ姿ワールドカップ北中