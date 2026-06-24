前走のヴィクトリアＭで１７着だったカピリナ（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ダンカーク）は、スパーキングレディーカップ・Ｊｐｎ３（７月８日、川崎競馬場・ダート１６００メートル）へ向かう。２４日、田島調教師が明かした。２４年５月以来のダート戦で、重賞２勝目を狙う。まだ、同厩舎のルシード（牡４歳、父スクリーンヒーロー）は、ＵＨＢ賞・３歳上オープン（８月９日、札幌競馬場・芝１２００メートル）へ向かう。