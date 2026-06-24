お笑いコンビ、CITYの石井ブレンド（41）が24日までにインスタグラムを更新。第1子が誕生したことを報告した。「第一子が誕生しました」と生まれたばかりの我が子を抱いた写真を公開。「生まれた瞬間の泣き対決は、子に軍配が上がりました。僕も善戦はしたのですが」と自身も感激の涙を流したことをうかがわせ、「漫才とコーヒーと子育てを頑張ります。今後ともよろしくお願いします」とつづった。石井は、安田ファニー（現GAGメン