南アフリカ戦を前に記者会見する韓国の洪明甫監督＝23日、モンテレイ（AP＝共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】1次リーグA組最終戦で南アフリカと24日（日本時間25日）に対戦する韓国の洪明甫監督は23日、メキシコのモンテレイ競技場で記者会見し「引き分けでもいいという考えは苦境を招く。決して妥協することなく、必ず勝利するという強い意志を持って臨む」と意気込んだ。韓国は1勝1敗の勝ち点3でA組2位につける。懸念さ