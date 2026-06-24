前走の府中牝馬Ｓで５着だったコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は、クイーンＳ・Ｇ３（８月２日、札幌競馬場・芝１８００メートル）を視野に入れる。２４日、菊沢調教師が美浦トレセンで明かした。鞍上は未定。同馬は２４年の同レースで重賞初制覇。２年ぶりのＶで重賞３勝目を狙う。