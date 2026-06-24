タレントの安田美沙子が２３日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、過去、交際相手に対して、かなり束縛していたことを反省した。この日は恋人同士のＤＶである「デートＤＶ」についてトーク。安田は「束縛、きつかったかも。付き合った人が絶対浮気していると思い込んじゃったりして、不安になって」と自身がかなり相手を束縛していたと反省。「夜に電話をして繋がらなかったら１０回ぐらい連続してかけ続け