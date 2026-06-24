株式会社カカクコムが運営する写真共有サイト「PHOTOHITO（フォトヒト）」は公式サイトを通じ、今年9月30日をもって全サービスを終了すると発表した。同サイトは18年にわたり写真愛好家の交流の場として親しまれてきた。PHOTOHITOは「人と写真をつなぐ場所」をコンセプトに2008年2月に開設。ユーザーが撮影した写真を投稿・共有し、写真を通じて交流できるコミュニティーサイトとして親しまれてきた。価格比較サイト「価格.com