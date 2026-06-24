【WWE】RAW（6月22日・日本時間23日／イギリス・ロンドン）【映像】「可愛くて強そう」注目を集めた女子レフェリー（全身）激しい王座戦の火蓋が切って落とされる直前、リング上である人物の圧倒的な存在感にファンの視線が釘付けになる一コマがあった。きらびやかなベルトを両手に掲げ、毅然とした態度でリング中央に佇むその姿に「かわいい」「一番強そう」などファンの熱視線が注がれた。注目を集めたのは、王者組であるペ