お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。人気芸人の「楽屋泥棒」説を実名暴露した。爆笑問題は17日に都内で開催された放送作家高田文夫氏の78歳祝賀イベント「祝78歳！高田文夫生誕祭！文夫の部屋」に出演。その楽屋話でオープニングトークを盛り上げた。そのイベントにはナイツ塙宣之（48）も出演。太田は「長机に差