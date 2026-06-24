平成初期に一世風靡（ふうび）したフォークロックバンド、たまの元メンバーとして知られるミュージシャンの石川浩司（64）が24日、Xを更新。今後の人生についてつづった。「横尾忠則さんの『生きていることが飽きてしまった』という言葉が少しわかる。もちろん年齢的にはまだまだ僕は小僧っ子だけど、あと10日で65歳」と書き出した。石川は7月3日に65歳の誕生日を迎える。「一応人並み以上に一通りの経験もし、今後新しい刺激も(悪