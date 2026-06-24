LIFULLは6月23日、「東京23区 2026年新築マンション平均価格調査」の結果を発表した。同社が運営する「LIFULL HOME'S」に2026年1月〜5月に掲載された東京23区の新築マンションを対象に、平均価格を区単位で調査した。○墨田区、荒川区、板橋区、足立区が平均価格1億円を突破マンション価格はエリアや立地だけでなく、同じ建物でも部屋ごとに価格や面積が異なるケースが多いため、平均価格と1平米(?)あたり平米単価を算出し、比較し