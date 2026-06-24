マイナビは6月22日、バーンアウト(燃え尽き症候群)」に関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年4月8日〜4月20日、20〜50代の正社員4096名を対象にインターネットで行われた。○正社員の17.3%が現在「バーンアウト」バーンアウトとは、これまで熱心に仕事や目標に取り組んでいたにもかかわらず、過度なストレスなどにより心身が疲弊し、意欲や活力が低下している状態にあることを指す。調査では、20〜50代の正社員のうち17.3%